4 أنواع من الأعشاب تساعد على التخلص من القلق

يتعرض الإنسان نتيجة لضغوطات الحياة المهنية والشخصية، إلى القلق في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يؤثر سلبا على الإنسان وحياته.

وبجانب مختلف الوسائل التي قد تساعد في تهدئة القلق، مثل تمارين التنفس أو أطعمة معينة، تكشف مجلة ”بينك فيلا“ عن أعشاب تساعد على التخلص من القلق، أبرزها:

الأشواغاندا

تعتبر نبتة الأشواغاندا من أبرز الأعشاب التي تستخدم للحد من القلق، حيث تساعد في تقليل مستوى الكورتيزول في الجسم، والمعروف أيضا باسم هرمون التوتر، كما تساعد الأشواغاندا في حل مشاكل الضغط والاكتئاب وقلة النوم.

الريحان

بالإضافة إلى استخدامه لمكافحة نزلات البرد، يساعد الريحان في تعزيز الشعور بالهدوء وذو فعالية كبيرة في علاج القلق، وذلك بفضل ثرائه بمضادات الأكسدة، كما يساعد الريحان أيضا في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

المليسة

تعد عشبة المليسة من فصيلة النعناع وتتميز بفعالية كبيرة لتعزيز الاسترخاء وتحسين المزاجية وتخفيف القلق، كما تساعد في علاج الأرق وعسر الهضم وحتى الخرف والزهايمر.

المنكسفة المفترشة

يساعد شرب شاي عشبة المنكسفة المفترشة على تعزيز الشعور بالهدوء، حيث تحتوي على مركبات يمكن أن تحفز الدماغ عن طريق تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على استرخاء الذهن والجسم وتساعد في النوم جيدا.