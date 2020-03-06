 السعودية تدعو مواطنيها الذين تواجدوا في إيران خلال الأسبوعين الماضيين للتواصل مع ”الصحة“ – إرم نيوز‬‎

السعودية تدعو مواطنيها الذين تواجدوا في إيران خلال الأسبوعين الماضيين للتواصل مع ”الصحة“

السعودية تدعو مواطنيها الذين تواجدوا في إيران خلال الأسبوعين الماضيين للتواصل مع ”الصحة“

المصدر: فريق التحرير

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، مواطنيها الذين زاروا إيران خلال الأسبوعين الماضيين للتواصل مع وزارة الصحة؛ تفاديا لتطبيق عقوبات عليهم قبل نهاية يوم غد السبت.

 

وكتب الحساب الرسمي لهئية الطيران المدني في السعودية على تويتر: ”بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ14 يوما الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937، ومن خارج المملكة 966920005937+ حفاظا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441هـ. الموافق 7 مارس 2020م.“.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية فقد تم تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيران
السعودية
تاغ
تفشي كورونا
صحة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث