السعودية تدعو مواطنيها الذين تواجدوا في إيران خلال الأسبوعين الماضيين للتواصل مع ”الصحة“

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، مواطنيها الذين زاروا إيران خلال الأسبوعين الماضيين للتواصل مع وزارة الصحة؛ تفاديا لتطبيق عقوبات عليهم قبل نهاية يوم غد السبت.

وكتب الحساب الرسمي لهئية الطيران المدني في السعودية على تويتر: ”بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ14 يوما الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937، ومن خارج المملكة 966920005937+ حفاظا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441هـ. الموافق 7 مارس 2020م.“.

بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوماً الماضية بالإتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة 966920005937+ حفاظاً على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفادياً لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 هـ، الموافق 7 مارس 2020م. pic.twitter.com/gSx4U1iWKv — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) March 6, 2020

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية فقد تم تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، حيث تبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم إلى المملكة.