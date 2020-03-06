وزراء الصحة الأوروبيون يناقشون سبل إبطاء تفشي فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

بدأ وزراء الصحة الأوروبيون مباحثات طارئة، اليوم الجمعة، حول كيفية إبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على مسلتزمات طبية وقائية.

وأعلن الوزير الألماني ينس سباهن، أثناء وصول زملائه من الدول الـ 27 الأعضاء إلى الاجتماع، أن ”الفيروس في أوروبا والتحدي يكمن في إبطاء تفشيه واحتوائه“.

وأضاف: ”كوفيد-19 هنا“ مشددا على أن المهمة الآن إبطاء التفشي حتى إيجاد علاج، لافتا إلى أن بلاده لم تجد بعد ضرورة للحد من حرية التنقل عبر الحدود ضمن دول الاتحاد.

بدوره، أعلن وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك أن هناك نقصا في الملابس الواقية والأقنعة ويجب تأمينها أولا للطواقم الطبية الأوروبية.

وقال: ”نحاول التفاوض مع المصانع لمد الأسواق بالملابس الواقية والأقنعة لكن الإنتاج بطيء.. الطلب العالمي أكبر من العرض.. الأمر ليس سهلا“.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في الصين العام الماضي، بوفاة أكثر من 3300 شخص وإصابة 100 ألف في 85 بلدا.

وفي أوروبا، لم يتفش الفيروس كما في الصين، لكنه يظهر في أنحاء القارة وإيطاليا الأكثر تأثرا مع 148 وفاة خلال أسبوعين.

وشدد المسؤولون الأوروبيون على أهمية الرد المنسق، لكن الدول الأعضاء الكبرى في الاتحاد كألمانيا وفرنسا منعت تصدير معدات الحماية الطبية كالأقنعة والقفازات.

وأعلن الوزير النمساوي رودولف أنسهوبر أنه لا يريد التطرق إلى هذا الملف ”أمام عدسات الكاميرا“.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس: ”سندرس جهوزية الدول الأعضاء وحاجاتها.. وسنحاول التوصل إلى تضامن“.