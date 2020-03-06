وفاة أول مسؤول أمني إيراني بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن رئيس مفتشية شرطة محافظة جيلان شمال البلاد، العقيد رسول عزيزي، توفي اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يكون أول مسؤول في الأجهزة الأمنية يلقى حتفه بهذا الفيروس بعد تفشيه بإيران.

وذكر موقع ”ديار ميرزا“ الإخباري المعني بشؤون محافظة جيلان، إن ”العقيد رسول عزيزي رئيس مفتشية شرطة محافظة جيلان توفي اليوم الجمعة جراء الإصابة بفيروس كورونا“، مضيفا أن ”العقيد عزيزي كان يرقد منذ أيام في مستشفى قائم بمدينة رشت (عاصمة جيلان)“.

وتولى عزيزي في السنوات الماضية منصب قائد شرطة محافظة جيلان التي تفشى فيها الفيروس، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية، أمس الخميس.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم محافظة جيلان ”أرسلان زارع“ منع دخول المحافظة بدءا من أمس الخميس، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما دعا المواطنين إلى البقاء في المنازل.