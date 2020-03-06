إيران تعلن وفاة 17 شخصا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 17 حالة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد.

وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الإيرانيين بهذا الفيروس ”الفتاك“ إلى 124 ‎وفاة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ 4747 حالة.