 إيران تعلن وفاة 17 شخصا بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

إيران تعلن وفاة 17 شخصا بفيروس كورونا

إيران تعلن وفاة 17 شخصا بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة 17 حالة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد.

وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الإيرانيين بهذا الفيروس ”الفتاك“ إلى 124 ‎وفاة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ 4747 حالة.

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