إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا

أعلن البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة، عن إصابة أحد نوابه عن حزب الجمهوريين بفيروس كورونا المستجد، حسب إعلام محلي.

ونقل موقع قناة ”فرانس 24″، عن بيان للجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، أن النائب عن حزب الجمهوريين (جان لوك ريتزر) وموظف في البرلمان أصيبا بالفيروس، بينما يشتبه بإصابة ثالثة.

وأوضح البيان، أنه تم نقل عضو البرلمان إلى العناية المشددة بسبب إصابته بالفيروس.

ويوم أمس الخميس، قرر رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، إلغاء الجلسة العامة، التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأسبوع المقبل، ونقلها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومساء اليوم نفسه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن بلاده تسير نحو وباء ”لا يرحم“ بعدما ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 7 أشخاص، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 423 حالة.