بعد عودتها من الصين.. وزيرة الصحة المصرية تخضع للرقابة الطبية لمدة 14 يوما (صور)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، أن الوزيرة هالة زايد ستخضع للرقابة الصحية لمدة 14 يومًا، عقب عودتها من رحلة استمرت حوالي أسبوع إلى الصين، موطن انتشار فيروس كورونا.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة: إن الوزيرة عادت اليوم من رحلتها إلى بكين، بعدما سلمت الحكومة الصينية ”هدية“، تتمثل في مستلزمات وقائية.

وفور وصولها، قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مع الوزيرة والوفد المرافق لها، من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية، وفق بيان الوزارة.

وأشار مجاهد إلى أنه ”تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس“.

وعقب الإعلان عن زيارة الوزيرة إلى الصين، الحاضن الأول والأكبر لفيروس كورونا، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المتباينة بين الساخرية والتأييد.

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