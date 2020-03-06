حصوات الكلى.. تعرف إلى الأعراض المبكرة وطرق الوقاية (صور)

يعد تكَوُّن حصوات في الكلى، من أكثر الأمراض المؤلمة، فيما يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من السيدات، وقد تكون الأعراض صامتة في البداية، ولكن عندما تبدأ الحصوات في التحرك تبدأ الآلام المبرحة.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ الطبية، الأعراض المبكرة التي تنذر بوجود حصوات في الكلى، فإذا توافرت لديك أحد هذه الأعراض، يجب عليك سرعة استشارة الطبيب:

الآلام الشديده في أماكن متفرقة

تُسبب حصوات الكلى آلاما شديدة في البطن أو الظهر أو الفخذ، كما هو موضح في الصورة أدناه، حيث تكون الحصوات عالقة في الحالب، مما يخلق ضغطًا هائلًا على الكلى.

تغير البول

تُسبب حصوات الكلى ”الحرقان“ في البول، وتكرار عملية التبول بشكل مبالغ فيه وأكثر من المعتاد، والسبب وراء ذلك هو تحرك الحصوات نحو المثانة، وقد يظهر دم في البول عندما تتحرك الحصوات نحو المسالك البولية، مما يسبب أيضًا رائحة كريهة للبول، وتغيرا في لونه.

الحمى والإحساس بالبرد

عند حدوث خلل أو عدوى في الكليتين أو المسالك البولية، يسبب ذلك ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم والذي يتطور لتكون حصوات الكلى.

الغثيان

تسبب مشكلات الجهاز الهضمي أو تكون حصوات الكلى آلامًا شديدة تؤدي للشعور بالغثيان ويصاحبها القيء.

الشعور بالإعياء العام والإرهاق

تتسبب حصوات الكلى في ارتفاع درجة السموم داخل الجسم، ما يُسبب الشعور بالتعب والضعف العام بشكل مستمر.

نصائح طبية للوقاية

ويؤكد الأطباء أنه بشكل عام لتجنب مشكلات حصوات الكلى وآثارها السلبية على الجسم، يجب أن نتناول كميات وفيرة من الماء، وإذا كان لدينا أو لدى الأسرة تاريخ عائلي مع المرض، يفضل إجراء متابعات دورية.

كما ينصح بالتوقف عن تناول كميات كبيرة من السكر والبروتين والصوديوم وعدم الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د، والحفاظ بشكل كبير على الوزن المثالي، لأن أصحاب أمراض السمنة والوزن الزائد معرضين بشكل كبير للإصابة بحصوات الكلى.