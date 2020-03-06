الصين تسجل 30 وفاة جديدة جراء كورونا المستجد

المصدر: ا ف ب

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة إضافيّة جرّاء كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3042 في البلاد.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقًا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجّلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد الحالات القادمة من دول أخرى إلى 36.

وقالت السلطات المحلية الثلاثاء، إنّ ثمانية صينيين كانوا يعملون في مطعم في شمال ايطاليا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى الصين أواخر شباط/فبراير.

والصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد أن انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.