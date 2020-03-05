الصحة الإماراتية تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم / كوفيد 19.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابة ”تعود لطالب إماراتي في السابعة عشر من عمره ولا يشكو من أي أعراض“، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية الصحية اللازمة، وأن حالته الصحية العامة مستقرة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة ”سارعت بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة، بما في ذلك عزل المصاب، فضلا عن تعليق الدراسة في المدرسة اعتبارا من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها“.