الصحة العالمية: وباء ”كوفيد-19“ يمكن احتواؤه بجهد منسق

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن وباء ”كوفيد-19“ الذي ينتشر حول العالم انطلاقا من الصين يمكن احتواؤه والسيطرة عليه، لكن لن يحدث ذلك سوى باستجابة منسقة من حكومات العالم.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة في مقر المنظمة في جنيف: ”ندعو كل دولة إلى التحرك بسرعة ولما يتناسب مع الموقف وبعزم واضح“.

وعبر تيدروس عن قلقه من أن ”بعض الدول لم تأخذ الأمر على محمل الجد بما يكفي، أو قررت أنه ليس هناك ما يمكن فعله“.

وأضاف: ”هذا ليس وقت الاستسلام. هذا ليس وقت الأعذار. هذا وقت بذل كل ما هو ممكن“.