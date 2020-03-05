”ماذا سيحدث إذا فشلنا؟“.. معاناة طبيبة صينية على الخطوط الأمامية بمواجهة كورونا

يكافح العالم لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويقع معظم العبء على عاتق الأطباء وموظفي الرعاية الصحية، الذين تعرضوا لضغط هائل خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في الصين منشأ الفيروس.

وفي إحدى الليالي من شهر شباط/فبراير الماضي، في مدينة ووهان الصينية، أوقفت الطبيبة تشانغ شياو تشون سيارتها على جانب الطريق، وكانت على وشك الانهيار؛ فقد كانت تعمل دون توقف منذ عدة أيام في مركز تفشي فيروس كورونا في الصين، ومثل العديد من زملائها كان كلا والديها مصابين بفيروس ”كوفيد-19“.

ووفقًا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، كان عدد المرضى والوفيات يتزايد، وفي ذلك اليوم، نسيت الدكتورة تشانغ ابنتها البالغة من العمر 9 أعوام، التي كانت في المنزل بمفردها وخائفة، ولم ترد على الهاتف، حيث قالت: ”كنت مستنزفة لدرجة أنني كنت أبكي دون دموع“.

اجتماع طارئ

كانت الدكتورة ”تشانغ“، التي كانت تشعر بالقلق على ابنتها ذات الـ9 أعوام ووالديها المريضين، أكثر استعدادًا للأزمة من غيرها، فقد كانت تعمل كأخصائية أشعة في مستشفى تشونغنان، وهو مرفق يتسع لـ3300 سرير ويطل على بحيرة في وسط ووهان.

وكانت قد خدمت على الخطوط الأمامية لوباء سارس في عام 2003، وفي الأزمة التي أعقبت زلزال سيتشوان الصيني المميت في عام 2008.

وفي الـ31 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، كانت الدكتورة تشانغ في أول أيام عطلتها وتخطط للقيام برحلة مع والديها وابنتها إلى مسقط رأسهم في منغوليا، ولكن في صباح ذلك اليوم اتصل رؤساؤها في العمل وأمروها بحضور اجتماع طارئ.

وكان اثنان من المرضى في تشونغنان مصابين بالتهابات الرئة التي تشبه السارس، وكانت الأنباء تنتشر بين الموظفين بأن مرضًا غامضًا كان يجتاح سوقًا للمأكولات البحرية في الجانب الغربي من المدينة.

وفي الاجتماع، أصدر مسؤولو المستشفى إرشادات جديدة للموظفين لتطهير مساحاتهم، وفتح النوافذ لضمان التهوية، والبدء في ارتداء نظارات واقية وغيرها من معدات الحماية في بعض المناطق.

وطلب زملاء الدكتورة تشانغ منها التشاور بشأن أشعة المريضين، وكانت تشعر بالقلق إزاء ما رأته، وحذرت الأطباء من أنه إذا انتشر الفيروس من الحيوانات إلى البشر فسيكون الانتقال من إنسان إلى آخر أمرًا سهلاً.

كما تحدثت مع سكرتيرة الحزب الشيوعي في المستشفى لتوضيح خوفها من انتشار وباء آخر، ورأى بعض الناس أنها كانت تنشر الذعر.

أقنعة محلية

ومع نقص إمدادات المستشفى، ابتكرت الدكتورة تشانغ أقنعة محلية الصنع من الشاش لوالديها وابنتها، كما كانت تفعل أثناء انتشار السارس، وألغت الأسرة عطلتها.

وبعد بضعة أيام، اكتشف فني في قسم الأشعة أنه مصاب، وبدأ المرضى يتدفقون، وسرعان ما أصيب العشرات من الموظفين بالمرض في تشونغنان ومستشفيات ووهان الأخرى.

وفي معظم الأيام، كانت الدكتورة تشانغ تراجع صور أشعة الصدر، وهي وظيفة منخفضة المخاطر نسبيًا، وفي بعض الأحيان كانت ترتدي بدلة الوقاية وترعى المرضى بنفسها.

ومع زيادة عبء العمل وقلقها من نقل الفيروس إلى المنزل، بدأت تنام في مكتبها، ولم يكن لديها وقت لتناول الطعام أو الاستحمام.

افحصيني!

وكانت تعتمد على والديها في رعاية ابنتها، إذ كان زوجها يعيش ويعمل على بُعد مئات الأميال وغير قادر على العودة إليهما بعد أن أعلنت السلطات فرض الحجر الصحي الصارم على ووهان في أواخر يناير.

ثم اعترفت والدة الدكتورة تشانغ البالغة من العمر 69 عامًا بأنها تشعر بالمرض، وأقنعت الدكتورة تشانغ والديها بالخضوع لاختبار الفيروس. في أول زيارة لوالدتها إلى المستشفى، التقت الدكتورة تشانغ في مكان قريب؛ حتى تستطيع ارتداء ملابس واقية قبل الدخول.

وعلى الرغم من أن نتائج كلا الوالدين كان سلبية في اختبار الحمض النووي، وهو الذي كثيرا ما يأتي بنتائج سلبيات كاذبة، كشفت الأشعة المقطعية إصابتهم بالمرض.

وقالت تشانغ: ”عندما رأيت الأشعة علمت وشعرت بالضيق“، وكان والدها، الذي كان مترددًا في الخضوع للاختبارات، مصابًا بعدوى رئوية تبين أنها أسوأ على الرغم من أنه لم يظهر عليه أي أعراض واضحة في ذلك الوقت.

وطوال هذه الفترة، كانت العائلة قلقة على أصغر أفرادها، ابنة الدكتورة تشانغ، وكانت تشانغ خائفة من فحص ابنتها، حتى تطوعت الفتاة وقالت: ”افحصيني! سوف يكون كل شيء على ما يرام“.

لحسن الحظ كانت رئتها طبيعية، ومع ذلك كانت تشانغ تواجه أزمة، إذ كان زوجها بعيدا، وكان والداها مريضين ومعدين، وكانت هناك حاجة إليها في المستشفى، ولم يكن هناك أحد ليعتني بابنتها التي كانت مدرستها مغلقة.

اضطرت تشانغ لترك ابنتها في غرفة معيشة الأسرة مع تعليمات للعناية بنفسها والابتعاد عن جديها اللذين وضعا نفسيهما في الحجر الصحي في غرف أخرى، في حين تعلمت الطفلة كيفية تسخين الطعام المعلب، ووضعه على باب جديها.

حجز سريرين

ومع تدهور حالة والديها، كافحت الدكتورة تشانغ لإدخالهما المستشفى، ولكن الأسرّة محدودة والسلطات غير راغبة في اتخاذ الترتيبات اللازمة للأشخاص الذين عادت اختبارات الحمض النووي سلبية.

وبمساعدة من زميلها، حصلت الدكتورة تشانغ على بعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات العكسية لفيروس نقص المناعة البشرية التي يختبرها الباحثون كعلاج لفيروس كورونا، وعانى والداها من آثار جانبية، بما في ذلك الغثيان.

وبعد ذلك، أُتيحت 10 أماكن للحجر الصحي لعائلات موظفي مستشفى تشونغنان، في مبنى فارغ مقرر هدمه، وسارعت الدكتورة تشانغ لحجز مكانين لوالديها، بينما ذهب زميل لها لحراسة سريرين في الداخل.

ولم يكن الموقع الجديد مصممًا لتوفير أي علاج طبي، لكن الحصول على غرفة لوالديها كان أمرًا مريحًا للدكتور تشانغ، إذ كانت السلطات قد أعلنت أنه لم تعد هناك أسرة، ومع ذلك تجمع عشرات الأشخاص هناك على أي حال، يائسين للحصول على مساحة.

وقالت الدكتورة تشانغ: ”كان بعض الناس يمسكون بطونهم، بينما يمسك آخرون برؤوسهم، بينما يسعل البعض الآخر سعالًا شديدا، وفطر ذلك المشهد قلبي“.

أكثر قلقًا

وبعد الفوضى في ذلك اليوم، تذكرت فجأة ابنتها في المنزل، وحاولت الاتصال بها بينما كانت تسحب سيارتها من الموقف، وكانت غارقة في مشاعر الذنب واليأس.

أخذت تشانغ دقائق لتهدئة نفسها، ثم قالت: ”ستكون كارثة للعائلة إذا لم أتمكن من استجماع قواي“.

وعند وصولها المنزل، دخلت الدكتورة تشانغ لتجد الأنوار منقطعة، وفي حالة من الذعر نادت على ابنتها، فأجابت ابنتها التي استيقظت من النوم، وكشفت لوالدتها أنها كانت جائعة ولا يوجد طعام في المنزل، ولم يكن لديها طاقة لفعل أي شيء سوى الاستلقاء والنوم.

أكلت الابنة الوجبة التي أحضرتها والدتها، وتوسلت لأمها أن تغير الأوضاع، وسألتها لماذا عليها العمل طوال الوقت، وقالت: ”كنت خائفة من البقاء وحدي في المنزل اليوم“.

وكما هو متوقع، كان شعور الدكتورة تشانغ رهيبا، ولكنها حاولت شرح الأمر لابنتها وقالت لها: ”تحتاجين للنضج، فإذا إذا لم تكبري، فسأكون أكثر قلقًا.“

وفي النهاية، قالت ابنتها: ”أمي قوية جدًا، وسأكون أنا قوية أيضًا“، رغم أنها اعترفت بأنها ما زالت خائفة.

ماذا سيحدث لكم جميعا؟

وعلمت الدكتورة تشانغ حينها أنها بحاجة إلى إيجاد طريقة لكي ينضم إليها زوجها في ووهان، وتقدم الزوجان بطلب للحصول على تصريح خاص من الحكومة، وبعد يومين حصلا على موافقة وبدأت رحلة زوجها التي استغرقت 14 ساعة تقريبًا إلى المدينة.

وفي الـ3 من شهر شباط/فبراير الماضي، لجأت الدكتورة تشانغ إلى موقع التواصل الاجتماعي للترويج للاعتماد على الأشعة السينية في تشخيص ”كوفيد-19“ بدلا من اختبارات الحمض النووي التي تأتي بالعديد من النتائج الكاذبة.

ودقت ناقوس الخطر بشأن انتقال العدوى داخل العائلات، وأوصت الحكومة باستخدام الفنادق وبيوت الطلبة للحجر الصحي في الحالات المشتبه فيها.

وكان التحدث بصراحة مخاطرة كبيرة بالنسبة للدكتورة تشانغ، التي ترددت كثيرا قبل نشر رسالتها، وكشفت أن أصدقاءها كانوا قلقين من أن تفقد منصبها، فقد سبق واعتقلت السلطات أشخاصًا بسبب حديثهم عن تفشي المرض في الأيام الأولى.

وفي اليوم التالي، دمجت اللجنة الوطنية للصحة في الصين استخدام أشعة الصدر المقطعية في التشخيصات في مقاطعة هوبي، وبعد أيام أعادت السلطات تصنيف أكثر من 13 ألف حالة مشتبه فيها بالفيروس كحالات مؤكدة، مما منح الكثير من المرضى فرصة أفضل للحصول على العلاج، بما في ذلك أسرة المستشفيات ومواقع الحجر الصحي عند إتاحتها.

وأرسل الأصدقاء الأخبار السارة إلى الدكتورة تشانغ، التي كانت قلقة من نقص آلات التصوير المقطعي واتصلت بالشركات المصنعة التي يمكن أن تنتج آلات محمولة، وساعدت في التنسيق مع الموظفين في مرافق أخرى للتأكد من أن لديهم ما يكفي من المعدات والفنيين.

وبالنسبة للدكتورة تشانغ، بدا الوباء وكأنه لا نهاية له، حيث يشرف مستشفاها على 3 مرافق منفصلة لفيروس كورونا و 5400 سرير.

وفي حرمها الخاص، عملت مستشفى ”تشونغنان“ على إضافة 2000 سرير جديد، ارتفاعا من بضع مئات لمرضى فيروس كورونا سابقًا، وأعادت تعيين مكاتبها للمرضى، وانتقلت الدكتورة تشانغ وزملاؤها إلى فندق، حيث كانوا يعملون وينامون.

وتعتقد الدكتورة تشانغ أن الأمر سيستغرق شهورًا حتى تنتهي المستشفيات من علاج جميع المرضى المصابين، وقد يؤدي التخلي عن حذرهم إلى زيادة الحالات مرة أخرى.

وفي إحدى الليالي، عادت الدكتورة تشانغ إلى فندقها وهي تحمل بعض وجبات الغداء الجاهزة لزملائها، وكشفت أن ظهرها يؤلمها بشدة وأنها أصيبت بسعال مستمر.

وفحص حارس أمن في الفندق درجة حرارة الدكتورة تشانغ وطلب منها تسجيل الوقت الذي دخلت فيه المبنى، ولكنها كانت قد فقدت تماما الإحساس بالوقت.

وقالت: ”أنا بخير“، بينما كان الحارس يرفع ميزان الحرارة ليجده طبيعيا، وختمت: ”إذا فشلنا، ماذا سيحدث لكم جميعا؟“، وتابعت سيرها إلى العمل.