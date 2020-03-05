الصحة الفلسطينية تؤكد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تأكيد تسجيل إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عددًا من الحالات الأخرى التي تم فحصها كانت نتائجها سلبية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة في مؤتمر صحفي: إن ”نتيجة التحاليل المخبرية لـ7 مواطنين كانت إيجابية، وثبتت إصابتهم بالفيروس“، مشيرة إلى أنهم يخضعون للحجر الصحي.

وأضافت كيلة أن ”13 حالة أخرى تم إرسال عينات منها للفحص المخبري ثبت أنها سلبية“.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة طريف عاشور: إنه ”تم تخصيص رقم مجاني بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية لاستقبال استفسارات المواطنين بخصوص فيروس كورونا، مضيفا أن ”عددا من أطباء الطب الوقائي في الوزارة سيتلقون الاتصالات؛ للرد على استفسارات المواطنين على مدار الساعة“.

وأصدر محافظ بيت لحم، اليوم الخميس، تعليمات للبدء بتنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، كما عممت وزارة السياحة على كافة الفنادق في فلسطين بوقف استقبال وفود السياحة اعتبارا من يوم غد الجمعة لمدة أسبوعين بانتظار تعليمات جديدة.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تجميد استقبال الزوار سواء وفود أو أفراد في كافة المدارس لأي سبب كان أو تحت أي مسمى، إضافة لإغلاق 27 مسجدا في مناطق مختلفة من بيت لحم.

من جانبها، أعلنت الطوائف المسيحية المختلفة إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، اعتبارًا من الساعة الرابعة من عصر الخميس، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ المدينة.