ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى 16

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن ”المصاب الجديد مواطن، وحالته مرتبطة بالسفر إلى مدينة ميلان الإيطالية“.

وأعلنت السلطنة عن أول حالتين مؤكدتين لمرض فيروس كورونا، لمواطنتين قدمتا من إيران، في 24 شباط فبراير الماضي.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 كانون الأول ديسمبر 2019، وانتشر حتى الخميس، في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 3300، غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.