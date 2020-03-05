العراق يقلص الموظفين الحكوميين للنصف بسبب كورونا

قررت حكومة تصريف الأعمال العراقية، اليوم الخميس، تقليص الدوام في مؤسسات الدولة إلى النصف، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت ”تقليص أعداد العاملين في دوائر الدولة إلى النصف، مع التناوب فيما بينهم، باستثناء أجهزة الأمن والصحة، وذلك لشهر“، اعتبارا من الخميس.

وأضافت أن مجلس الوزراء، قرر أيضًا ”منع دخول أي وافد أجنبي من الدول التي أعلن فيها عن إصابات بفيروس كورونا إلى البلاد، وقيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية بالعراق؛ لضمان عدم مغادرتهم في الوقت الحالي“.

وخول المجلس، وزارة الداخلية بإغلاق ”المحلات العامة والخاصة المكتظة“، وفقا للوكالة الحكومية.

وسجل العراق 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد توفي منهم اثنان في العاصمة بغداد، وذلك منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 28 فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

كما قرر العراق، الأربعاء، تعليق التبادل التجاري مع إيران والكويت للفترة بين 8 و15 مارس/ آذار الجاري، وذلك بعد حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد منذ الشهر الماضي.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى الخميس في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.