أطعمة تنقي الجسم من آثار النيكوتين

يتسبب النيكوتين، وهو المادة الرئيسية الموجودة في التبغ، في العديد من الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومشكلات الجهاز الهضمي، كما أن له أعراض انسحاب غير سارة، تجعل من الصعب جدا الإقلاع عن التدخين.

ويوصي المتخصصون بمجموعة من الأطعمة تساعد أجسامنا على التخلص من هذه العادة السلبية وتجعلها تحارب النيكوتين بشكل أكثر كفاءة كما تخفف أعراض الانسحاب المختلفة وتجعلك تقلع عن التدخين للأبد.

البروكلي

يساعد البروكلي الجسم في التخلص من السموم المتراكمة بما في ذلك النيكوتين، حيث يعد من الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على بروتين NRF2 الذي يساعد على حماية الرئتين من آثار التدخين، لذلك فإن البروكلي من الأطعمة الموصى بها لحمايتنا من آثار التدخين.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل إضافة رائعة لأي شخص يريد تطهير جسمه من النيكوتين؛ لأن المذاق الحار له يساعد على التعرق الذي يساعد الجسم في التخلص من السموم، وقد أظهرت الأبحاث الفوائد المتنوعة للزنجبيل.

التوت البري

إذا كنت ترغب في التغلب على آثار انسحاب التدخين السلبية التي منها ارتفاع مستوى السكر في الدم، فعليك بالتوت البري؛ لأنه غني بالسكريات الضرورية والصحية.

البرتقال

يعد البرتقال من الأطعمة الغنية بفيتامين C، وهو بذلك يساعد على التخلص من انخفاض مستوى هذا الفيتامين في أجسامنا، الذي يسببه استهلاك النيكوتين بانتظام.

قم بإضافة برتقالة إلى نظامك الغذائي يوميا؛ للتخلص من أعراض القلق والتوتر والشعور بعدم الحاجة إلى النيكوتين.

الكرنب

يعد الكرنب من الأطعمة الصحية؛ لأنه غني بالكبريت الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم، بما في ذلك النيكوتين.

السبانخ

يعوض الاستهلاك اليومي للسبانخ نقص مستويات حمض الفوليك، الذي يسببه استهلاك النيكوتين.

الرمان

يساعد تناول الرمان على زيادة خلايا الدم الحمراء وسرعة تدفق الدم في الجسم، ما يساعد الجسم على التخلص من العديد من السموم، بما في ذلك النيكوتين.

وأخيرا يوصي المتخصصون بشرب كمية كافية من الماء؛ لأهميته في الحفاظ على صحتنا العامة.