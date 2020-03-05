الهند تغلق مدارس العاصمة وتفرض قيود سفر جديدة بسبب كورونا‎

أغلقت الهند، اليوم الخميس، جميع المدارس الابتدائية في العاصمة نيودلهي حتى نهاية مارس/ آذار، وفرضت قيودا جديدة على القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقرر رئيس الوزراء ناريندرا مودي تأجيل رحلة إلى بروكسل لحضور قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية رافيش كومار في مؤتمر صحفي ”اتفق الجانبان على أنه بناء على نصيحة السلطات الصحية بعدم السفر بين المناطق سيكون من الحكمة تأجيل القمة إلى موعد لاحق مناسب للطرفين“.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 29 حالة أمس الأربعاء، من ست حالات في بداية الأسبوع.

وأفاد بيان حكومي، أن المسافرين الذين زاروا إيطاليا أو كوريا الجنوبية سيُطلب منهم الآن تقديم شهادة طبية بخلوهم من فيروس كورونا، وهو إجراء مؤقت يُطبق بداية الأسبوع المقبل.

كما قامت الهند بتعليق معظم التأشيرات لمواطني اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والصين، بالإضافة إلى تعليق التأشيرات لأي مسافرين زاروا الدول الخمس منذ فبراير شباط.