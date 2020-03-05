الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 حالات ”كورونا“ جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، لسعودي كان قادما من إيران عبر الكويت، وقام بنقل العدوى إلى زوجته. والحالة الأخرى لسعودي كان قادما من إيران في نفس المركبة للحالتين السابقتين.

وسجلت السعودية في اليومين الماضيين حالتي كورونا، لسعوديين عبرا منفذ البحرين قادمين من إيران.

#الصحة تعلن تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 5, 2020

ولم يفصح كلا السعوديين العائدين عبر منفذ البحرين عن كونهما كانا قادمين من إيران.

وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها إجراءات احترازية؛ تحسبا لفيروس ”كورونا“، كان أبرزها تعليق العمرة مؤقتا.