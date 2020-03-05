 الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 حالات ”كورونا“ جديدة – إرم نيوز‬‎

الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 حالات ”كورونا“ جديدة

الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 حالات ”كورونا“ جديدة

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، لسعودي كان قادما من إيران عبر الكويت، وقام بنقل العدوى إلى زوجته. والحالة الأخرى لسعودي كان قادما من إيران في نفس المركبة للحالتين السابقتين.

وسجلت السعودية في اليومين الماضيين حالتي كورونا، لسعوديين عبرا منفذ البحرين قادمين من إيران.

ولم يفصح كلا السعوديين العائدين عبر منفذ البحرين عن كونهما كانا قادمين من إيران.

وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذها إجراءات احترازية؛ تحسبا لفيروس ”كورونا“، كان أبرزها تعليق العمرة مؤقتا.

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