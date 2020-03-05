مطالب واسعة بتقديم الاختبارات الدراسية في السعودية بسبب كورونا‎

دعا كثير من السعوديين، لتقديم الاختبارات الدراسية لإنهاء العام الدراسي بشكل مبكر هذا العام بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، بعد أن سجلت البلاد حالتي إصابة لحد الآن واتخذت الكثير من الإجراءات الوقائية، بما فيها تعليق العمرة وبعض الفعاليات الحاشدة.

وهيمنت مطالب تقديم الاختبارات الدراسية على أحاديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس الأربعاء، عندما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة ثانية بالمرض لمواطن سعودي قادم من البحرين، دون أن يفصح عن تواجده قبل ذلك في إيران التي انتشر المرض في مدنها، فيما لم يتضح بعد عدد الأشخاص المخالطين للمصاب الجديد.

ويجذب الوسم ”#تقديم_الاختبارات“ في موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، عددا كبيرا من مواطني المملكة الذين يرون في تقديم الاختبارات هذا العام إجراء وقائيا ناجحا لمنع تفشي المرض الذي تقتصر إجراءات مواجهته على الوقاية فقط.

ويقول مغردون سعوديون كثر، إن إصابة أي طالب بالفيروس قد تتسبب بانتشاره على نطاق واسع من خلال نقله لزملائه في مدارس تكتظ بمئات الطلاب الذين يصعب إلزامهم باتباع إجراءات الوقاية بشكل كامل.

#تقديم_الاختبارات والله على الوضع الحالي يُفضل تقديمها، الأهم انهم يفصفصون الموضوع كويّس — كشكول ???????? قولدن سنت TTT (@AiiiA_111) March 5, 2020

الان على وزارة التعليم ان تعقد اجتماع عاجل ودراسة إمكانية #تقديم_الاخبارات_قبل_رمضان وتكون نهايتها 29 شعبان الوضع الان اصبح اكثر جدّية وسلامة الطلاب أولى بكثير من كل شيء.

بعض الدول علقت الدراسة لديها لإشعارٍ اخر.@moe_gov_sa و @mohe_sa

الان هو دوركم لاتخاذ القرار#كورونا_السعوديه — • محمد المالكي • (@M_fAlmalki) March 2, 2020

وذهب البعض لأبعد من تقديم الاختبارات، ودعا لتعليقها فوراً، والاعتماد على نتائج الفصل الأول في تقييم درجات الطلاب.

مع الغاء الفصل الثاني حالاً و الإكتفاء بالفصل الأول تجنباً لكورونا — رقيق المشاعر (@qyJ27WtTrzkMp6s) March 5, 2020

#وزاره_الداخليه تعليق العمرة دليل ان الوضع جداً خطير وأيضاً هناك فالإمارات تعليق الدراسة لمدة شهر واتوقع ان عندنا مسألة تقديم الاختبارات لشهر 8 شعبان مسألة وقت فقط .#تقديم_الاخبارات_قبل_رمضان pic.twitter.com/UojfyTBMvr — عبدالاله الحربي ????. (@loohy_2020) March 4, 2020

ولم تعلق وزارة التعليم على تلك المطالب، وما إذا كانت تدرس تلك الخطوة، أو خطوات أخرى مثل ما فعلته الإمارات المجاورة التي علقت الدراسة في المدارس لمدة شهر، واتبعت خطة للتعليم عن بعد بحيث تستمر دراسة الطلاب.

بما انه إيقاف دخول السائحين مؤقتاً وإيقاف العمره مؤقتاً ومنع السفر الى الدول الي فيها الأمراض وإيقاف الترفيه مؤقتاً وقفت على #تقديم_الاخبارات_قبل_رمضان قدموها او ادمجو الترمين وخلو هالسنه تمر على خير والله يحفظ الجميع من الأمراض pic.twitter.com/hPpkdAHHHA — Bandar…???????? (@11_xnw) March 5, 2020

وأوقفت السعودية خلال الأيام الماضية، نشاط العمرة الخارجية والداخلية بشكل كامل، كما قيدت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل واسع، مثل: إيطاليا، فيما تجري المملكة فحوصات طبية في جميع منافذها الحدودية ومطاراتها للقادمين من الخارج.

وينتهي العام الدراسي في السعودية يوم الـ11 من يونيو/حزيران المقبل، فيما يتخلله إجازة عيد طويلة تمتد بين الـ7 والـ31 من شهر مايو/أيار المقبل، بحيث تصادف منتصف شهر رمضان تقريبا.

ويتضمن التقويم الدراسي للعام الحالي، فصلا دراسيا صيفيا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ الـ9 من يونيو/حزيران المقبل وينتهي يوم الـ18 من أغسطس/آب.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية، فيما يفوق عدد منسوبي وزارة التعليم الـ 700 ألف منسوب من الجنسين، غالبيتهم من المعلمين.