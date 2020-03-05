 مطالب واسعة بتقديم الاختبارات الدراسية في السعودية بسبب كورونا‎ – إرم نيوز‬‎

مطالب واسعة بتقديم الاختبارات الدراسية في السعودية بسبب كورونا‎

مطالب واسعة بتقديم الاختبارات الدراسية في السعودية بسبب كورونا‎

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

دعا كثير من السعوديين، لتقديم الاختبارات الدراسية لإنهاء العام الدراسي بشكل مبكر هذا العام بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، بعد أن سجلت البلاد حالتي إصابة لحد الآن واتخذت الكثير من الإجراءات الوقائية، بما فيها تعليق العمرة وبعض الفعاليات الحاشدة.

وهيمنت مطالب تقديم الاختبارات الدراسية على أحاديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس الأربعاء، عندما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة ثانية بالمرض لمواطن سعودي قادم من البحرين، دون أن يفصح عن تواجده قبل ذلك في إيران التي انتشر المرض في مدنها، فيما لم يتضح بعد عدد الأشخاص المخالطين للمصاب الجديد.

ويجذب الوسم ”#تقديم_الاختبارات“ في موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، عددا كبيرا من مواطني المملكة الذين يرون في تقديم الاختبارات هذا العام إجراء وقائيا ناجحا لمنع تفشي المرض الذي تقتصر إجراءات مواجهته على الوقاية فقط.

ويقول مغردون سعوديون كثر، إن إصابة أي طالب بالفيروس قد تتسبب بانتشاره على نطاق واسع من خلال نقله لزملائه في مدارس تكتظ بمئات الطلاب الذين يصعب إلزامهم باتباع إجراءات الوقاية بشكل كامل.

وذهب البعض لأبعد من تقديم الاختبارات، ودعا لتعليقها فوراً، والاعتماد على نتائج الفصل الأول في تقييم درجات الطلاب.

ولم تعلق وزارة التعليم على تلك المطالب، وما إذا كانت تدرس تلك الخطوة، أو خطوات أخرى مثل ما فعلته الإمارات المجاورة التي علقت الدراسة في المدارس لمدة شهر، واتبعت خطة للتعليم عن بعد بحيث تستمر دراسة الطلاب.

وأوقفت السعودية خلال الأيام الماضية، نشاط العمرة الخارجية والداخلية بشكل كامل، كما قيدت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل واسع، مثل: إيطاليا، فيما تجري المملكة فحوصات طبية في جميع منافذها الحدودية ومطاراتها للقادمين من الخارج.

وينتهي العام الدراسي في السعودية يوم الـ11 من يونيو/حزيران المقبل، فيما يتخلله إجازة عيد طويلة تمتد بين الـ7 والـ31 من شهر مايو/أيار المقبل، بحيث تصادف منتصف شهر رمضان تقريبا.

ويتضمن التقويم الدراسي للعام الحالي، فصلا دراسيا صيفيا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ الـ9 من يونيو/حزيران المقبل وينتهي يوم الـ18 من أغسطس/آب.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية، فيما يفوق عدد منسوبي وزارة التعليم الـ 700 ألف منسوب من الجنسين، غالبيتهم من المعلمين.

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