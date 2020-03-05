سويسرا تعلن أول وفاة بكورونا والبوسنة تعلن أول إصابتين‎

قالت الشرطة في منطقة غرب سويسرا، اليوم الخميس، إن امرأة في الرابعة والسبعين من العمر توفت بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض سريع الانتشار.

وأضافت الشرطة أن المرأة كانت في مستشفى بمقاطعة فود منذ يوم الثلاثاء. وذكرت السلطات أنها كانت تعاني مرضا مزمنا.

وفي البوسنة، أكد ألين سيرانيتش وزير الصحة في جمهورية صرب البوسنة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع اليوم الخميس ظهور أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد وهما لرجل في منتصف العمر زار إيطاليا أخيرا وطفله.

وأضاف سيرانيتش أن إصابة الرجل، الذي عاد من إيطاليا أواخر الشهر الماضي، تأكدت في وقت سابق من الأسبوع وأنه في حالة مستقرة ومعزول في مستشفى بمدينة بانيا لوكا.

وتابع قائلا في مؤتمر صحفي إن ”نتيجة فحص زوجته جاءت سلبية… لكن نتيجة فحص طفله جاءت إيجابية الليلة الماضية“.

وقال سيرانيتش ”هذه أول حالة إصابة بالعدوى لكن ذلك لم يكن غير متوقع، بل كان متوقعا بعد التفشي في إيطاليا وهي من أكبر شركائنا في التجارة“.

والبوسنة مقسمة إلى منطقتين يهيمن الصرب على إحداهما بينما يهيمن على الآخرى الكروات والمسلمون البوشناق.

ووصل التفشي العالمي لفيروس كورونا، الذي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول بالصين، إلى نحو 80 دولة ومنطقة وأودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص.