شاهد كيف يتواصل المحتجزون في الحجر الصحي لكورونا مع العالم (فيديو)

تنتشر أخبار فيروس كورونا على شبكة الإنترنت مثلما ينتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء العالم، والآن بدأ المحتجزون في الحجر الصحي توثيق تجاربهم والتواصل مع العالم من خلال تطبيقات مثل تيك توك.

اضطر العديد من الناس إلى عزل أنفسهم في منازلهم بعد العودة من البلدان المتأثرة بالفيروس، إما كإجراء احترازي، أو لأنهم مرضوا.

ووفقًا لصحيفة ”بيزنس انسايدر“ البريطانية، تم إغلاق بعض المدارس والكليات والمكاتب ويعمل الكثير من الناس من المنزل.

وبالطبع يؤدي الحجر الصحي لعدة أيام، والذي اضطر إليه العديد من الناس إلى شعور العديد منهم بالملل لبضعة أسابيع، ويبدو أن العديد منهم اضطروا للجوء إلى تطبيقات ترفيهية مثل تيك توك للتواصل مع العالم، ومشاركة تجاربهم.

وكما هو متوقع استخدم بعض المحتجزين مقاطع فيديو للهو والمرح والرقص وتضييع وقت الفراغ، بينما استخدم البعض الآخر التطبيق لنشر التوعية حول فيروس كورونا وعملية الحجر الصحي.

في حين اختار العديد من المستخدمين اعتماد الكوميديا للتخفيف من وضعهم بدلاً من اليأس، حيث يبدو أن الملل المصاحب للعزلة عن العالم الخارجي قد سيطر عليهم.