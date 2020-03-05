العراق يلغي إقامة صلاة الجمعة في كربلاء

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قرر العراق إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن ”العتبة الحسينية المقدسة قررت عدم إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الحالي بسبب الوضع الصحي الراهن“. وقال بيان لإدارة ”الصحن الحسيني“: ”بالنظر للظرف الصحي الراهن، ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع من…