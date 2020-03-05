مسؤول إيراني يتوقع إصابة نحو 40% من سكان طهران بكورونا

رجح عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الدكتور مسعود مرداني، اليوم الخميس، إصابة ما بين 30 إلى 40 % من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وقال مرداني في حديث لموقع صحيفة ”إيران أون“ الحكومية، إن ”مصابا واحدا بفيروس كورونا يمكن أن يتسبب بإصابة 4 اشخاص في الوقت ذاته، وإن ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران سوف يصابون بالفيروس في مارس/آذار الجاري“.

وأوضح أن التهاب فيروس كورونا يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بعدوى الفيروس في البلاد، ما لم يثبت العكس.

ويبلغ عدد سكان محافظة طهران والمناطق التابعة لها نحو 12 مليون شخص، وتتمركز حاليا الإصابات والوفيات بالعاصمة طهران بنسبة أكبر.

وبشأن إمكانية إصابة الأطفال بهذا الفيروس، قال مسعود مرداني ”الأطفال دون سن العاشرة يتمتعون بالحصانة من فيروس كورونا لأن لديهم نظاما مناعيا كبيرا وأقل عرضة للموت“.

ولم يقدم المسؤول الإيراني إحصائيات عن الأطفال المصابين بهذا الفيروس في البلاد، وقال ”لدينا حالات لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات يخضعون للعلاج“.