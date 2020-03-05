المغرب يسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“، هي الثانية في المملكة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة الجديدة لمواطنة مغربية، قادمة من إيطاليا، وبينت التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمعهد باستور في الدار البيضاء تأكيد إصابتها بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وسجل المغرب أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وكان ضحيتها مواطن مغربي يقيم في إيطاليا.

وأخضعت الوزارة الرجل المصاب للرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى في الدار البيضاء، وذكرت أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي تفشي الفيروس قررت السلطات المغربية تأجيل جميع الأحداث الرياضية والثقافية في البلاد، يوم الأحد الماضي.