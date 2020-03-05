الحكومة الفلسطينية تمنع المسؤولين من السفر بالطائرة والتجمعات الكبيرة بسبب ”كورونا“

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، عن حزمة قرارات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها منع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان بالعالم، ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا في الأماكن المغلقة.

وقالت الحكومة، في بيان إنه ”عطفا على توصية وزارة الصحة، وأخذا بالاعتبار بما يجري في دول المحيط والعالم.. تم تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة على الأراضي الفلسطينية، ووقف جميع الدورات العسكرية إلى الخارج حتى إشعار آخر“.

وأضاف البيان أنه ”تم منع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان بالعالم، كما ينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة“.

وتابع: ”يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من ألف شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة.. وأكثر من 50 شخصا في مكان واحد مغلق“.

وشدد على أن ”جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا، عليهم الخضوع للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة“.

وأشار إلى أنه ”على الأجانب القادمين إلى الأراضي الفلسطينية، من الدول المصابة، إجراء الفحوصات اللازمة والخضوع لإجراءات العزل“.

وحث البيان، من تجاوزوا 60 عاما، والذين يعانون أمراضا مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، على عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة، أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الإنفلونزا.

كما دعا إلى تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الصحة عدم تشخيص أي إصابة بـ“كورونا“ في أراضي السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 186 فحصا لعينات مشتبه بها، في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تبين عدم إصابة أي منها بالفيروس.

ونهاية يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، تعتزم منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون بزعم الخشية من انتشار فايروس كورونا.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن مصادر أمنية إسرائيلية ربما تقرر في أقرب وقت، إلغاء زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم المعتقلين في كافة السجون الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن ”المصادر الأمنية الإسرائيلية، تواصل التباحث والتشاور لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، خاصة بعد انتشار الفيروس في مساحات واسعة في إسرائيل“.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، أن 1150 طالبا في مدرسة بوسط إسرائيل سيدخلون الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد أن تم تشخيص إصابة أحد طلابها بفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15 شخصا، بعد تشخيص 3 حالات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ”عدوى الفيروس انتقلت من موظف داخل متجر لفتاة زبونة كانت بداخله، بينما المصاب الثالث عاد من رحلة قضاها في إيطاليا، وكان رهن الحجر الصحي الذاتي“.

وأوضحت الوزارة أنها نقلت المصابين إلى الحجر الصحي، بمستشفى ”شيبا“، في محاولة لتقديم العلاج اللازم لهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية.