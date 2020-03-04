الحكومة الجزائرية تعتزم مقاضاة ”عالم“ زعم اكتشافه دواء لـ“كورونا“

نفت سامية حمادي، مديرة مصلحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة الجزائرية، صحة ما ادعاه العالم لوط بوناطيرو، حول اكتشاف أي دواء لفيروس كورونا، مؤكدة أن الحكومة ستحرك دعوى قضائية ضده.

وقالت حمادي إن ”فيروس الكورونا يتحول، لذلك التوصل إلى لقاح مضاد يتطلب وقتا أطول، ثم أن أي تصنيع للقاح يتم تحت إشراف ومتابعة وموافقة منظمة الصحة العالمية“.

جاء النفي الحكومي بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها عالم الجيوفيزياء لوط بوناطيرو؛ وتضمنت ”توصل فريق طبي جزائري عراقي إلى اكتشاف دواء للكورونا بعد أبحاث استمرت لنحو شهرين“.

واتهمت الدكتورة سامية حمادي، بوناطيرو، بـ“التشويش على جهود السلطات لتوقيف تفشي فيروس كورونا“ الذي أصاب 25 شخصا في الجزائر.

وأكدت مسؤولة وزارة الصحة الجزائرية أن ”الجهات الحكومية سترد على بوناطيرو عبر تحريك دعوى قضائية وملاحقته أمام جهاز القضاء“.

وقالت مصادر حكومية جزائرية، لـ“إرم نيوز“ الأربعاء، إن ”العالم بوناطيرو تسبب في إثارة البلبلة وسط استنفار عارم لدى الشارع المحلي، بشكل عمد فيه المعني إلى تجاوز دور الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة تطور الفيروس، الذي أصاب 17 شخصا في البلاد“.