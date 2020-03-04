”كورونا“ يصل سلوفينيا.. وارتفاع عدد الوفيات في أمريكا إلى 11

أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا، مساء الأربعاء، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء (إس.تي.إيه) الرسمية، أن الحالة لشخص قادم من المغرب عبر إيطاليا، مشيرة إلى أنه موجود حاليا بأحد مستشفيات ليوبليانا.

وأجرت سلوفينيا حتى الآن اختبارات شملت 352 حالة يشتبه بها.

ولا يزال فيروس كورونا، يواصل انتشاره في دول العالم، مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات.

ففي فرنسا أعلنت السلطات الأربعاء، وجود 285 حالة إصابة بكورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال مسؤولو الصحة الفرنسيون، إنه تم تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 285، حسبما نقل موقع ”ذو لوكال“ المحلي.

وأوضح جيرومي سالومون، مدير القطاع الصحي في فرنسا وجود 15 حالة مصابة بكورونا في الرعاية المشددة بالمستشفيات.

وسجلت فرنسا 4 وفيات بكورونا، أحدثها وفاة مسن (92 عاما)، الثلاثاء، في منطقة بريتاني، شمال غرب البلاد.

وفي إيران، قال مسؤولون الأربعاء إن فيروس كورونا تسبب بوفاة 92 شخصا في البلاد، مع انتشار الفيروس في جميع المحافظات باستثناء واحدة في البلد الذي سجل أعلى نسبة وفيات بالوباء خارج الصين.

أما في أمريكا ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 11، بعد إعلان وفاتين جديدتين الأربعاء، في وقت وافق البرلمان على الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار بهدف احتواء هذا الفيروس.

وتوفي شخص جديد بالفيروس في ولاية واشنطن حيث كانت سجلت غالبية الوفيات حتى الآن والعائدة إلى مسنين أو ممن يعانون من وضع صحي متدهور.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا أعلن صباح الأربعاء وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة ”بلايسر“ قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج واشنطن.

وقال غافين نيوسم في بيان إن كاليفورنيا ”تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل تقفي أثر الأشخاص المحتمل أنهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة“، من دون إعطاء تفاصيل حول الضحية.

والأربعاء، سجلت 6 إصابات جديدة في لوس أنجلوس حيث يسكن نحو 10 ملايين شخص، مقابل 4 في نيويورك كانوا على صلة بمصابين.

وأعلنت رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي أن ”اتفاقا بين الحزبين وغرفتي“ الكونغرس جرى التوصل إليه بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين من أجل توفير تمويل إضافي من 8.3 مليارات دولار لمكافحة الفيروس.

ومن المقرر أن يتم تبني الاتفاق في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، والخميس في مجلس الشيوخ.

وسجلت إسبانيا الأربعاء وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل في الثانية والثمانين كان يعاني أمراضا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في اقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن ”هذا الشخص كان يعاني التهابا رئويا وتبين أنه يحمل فيروس كورونا“.

وفي أفريقيا، أعلنت السلطات السنغالية يوم الأربعاء اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 منذ تأكيد أول حالة إصابة يوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة الأولى التي تأكدت إصابتها يوم الأربعاء، امرأة عمرها 68 عاما وهي زوجة فرنسي يبلغ من العمر 80 عاما، من أحد ضواحي باريس. ووصل الزوجان إلى السنغال في 29 فبراير شباط.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما من لندن وصلت إلى السنغال في 24 فبراير شباط.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر في 82 دولة، حتى الأربعاء، مسببًا 3252 حالة وفاة، وأكثر من 95 ألفًا و141 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى إعلانات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.