الجزائر تعلن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن 5 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا”، سجلت في ولاية البليدة شرقي العاصمة.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 17 حالة مؤكدة تخص العائلة نفسها، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وأكد البيان أن ”التحقيق الوبائي لا يزال مستمرًّا“، وذلك لتحديد هوية كل الأشخاص الذين التقوا الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا، واللذين تسببا في انتشار العدوى.

وجرى الإعلان في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، قبل أن يرتفع العدد في ظرف ساعات من 12 حالة إلى 17 حالة مؤكدة.