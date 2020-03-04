إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لطالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في الإمارة.

وذكرت الهيئة في بيان عبر صفحتها على ”تويتر“ أن الفتاة في السادسة عشرة من عمرها، وأن التدابير الفورية اللازمة اتخذت بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

تم اليوم (الأربعاء 4 مارس 2020) اكتشاف حالة إصابة بـ #فيروس_كورونا_المستجد (#كوفيد19) لفتاة في السادسة عشرة من عمرها وهي طالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في دبي، حيث تم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) March 4, 2020

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، وصول حالات الإصابة المسجلة بكورونا إلى 27 حالة شفي منها 5 حالات، وتخضع الحالات الأخرى للحجر الصحي.