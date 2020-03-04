 إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في دبي – إرم نيوز‬‎

إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في دبي

إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في دبي

المصدر: فريق التحرير

أعلنت هيئة الصحة في دبي، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لطالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في الإمارة.

وذكرت الهيئة في بيان عبر صفحتها على ”تويتر“ أن الفتاة في السادسة عشرة من عمرها، وأن التدابير الفورية اللازمة اتخذت بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وأعلنت الإمارات، أمس الثلاثاء، وصول حالات الإصابة المسجلة بكورونا  إلى 27 حالة شفي منها 5 حالات، وتخضع الحالات الأخرى للحجر الصحي.

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