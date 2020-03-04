العراق يعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظتي النجف وديالى، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 35.

وقالت الوزارة في بيان: ”تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد تشخيص إصابتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف الأشرف“.

وأضافت أنه ”تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل مصالح الوزارة، وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة“.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن أغلب حالات الإصابة هي لمواطنين قدموا مؤخرًا من إيران، التي ينتشر فيها الوباء.