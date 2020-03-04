 تونس تعلق حركة العبارات لشمال إيطاليا بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

تونس تعلق حركة العبارات لشمال إيطاليا بسبب كورونا

تونس تعلق حركة العبارات لشمال إيطاليا بسبب كورونا

المصدر: رويترز

 قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعلق خدمات نقل الركاب بالعبارات إلى شمال إيطاليا؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تونس، يوم الإثنين، عن أول حالة إصابة بالفيروس وهي لمواطن عاد مؤخرًا من إيطاليا عبر البحر.

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