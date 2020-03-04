 إيرانيان ومواطن.. 3 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان – إرم نيوز‬‎

إيرانيان ومواطن.. 3 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

إيرانيان ومواطن.. 3 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على تويتر: “ تعلن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا”.

وأشارت إلى أن اثنين من المصابين يحملان الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي .

وبالحالات الجديدة المعلنة يبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في سلطنة عمان 15 حالة.

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