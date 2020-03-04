إيرانيان ومواطن.. 3 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على تويتر: “ تعلن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا”. وأشارت إلى أن اثنين من المصابين يحملان الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي . #وزارة_الصحة…