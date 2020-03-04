إيرانيان ومواطن.. 3 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على تويتر: “ تعلن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا”.
وأشارت إلى أن اثنين من المصابين يحملان الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي .
#وزارة_الصحة تعلن في بيان رقم ( 9 ) عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ( 19 – coVID ) مرتبطة بالسفر الى الجمهورية الإسلامية #الإيرانية ، حالتان منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي . pic.twitter.com/JRHJ5lyQ0J
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 4, 2020
وبالحالات الجديدة المعلنة يبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في سلطنة عمان 15 حالة.