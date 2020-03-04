”أوبك“ تحذر من المصافحة والعناق باجتماعاتها في ظل تفشي كورونا

حين يصل وزراء منظمة ”أوبك“ لفيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط، كان معتادًا أن يصاحب اجتماعاتهم التعبير عن العلاقات الأخوية بين الرجال المسؤولين عن ثلث إمدادات الخام العالمية.

ولكن هذه المرة وإذ يكافح العالم تفشي فيروس كورنا فقد صدرت تعليمات صارمة ”لا للمصافحة ولا للعناق واغسلوا أياديكم كثيرا“.

وعند دخول الوزراء والوفود مقر المنظمة في العاصمة النمساوية تستقبلهم لوحة كُتب عليها ”تجنبوا الالتصاق“ وتضيف: ”تجنبوا المصافحة والعناق“ ولتفادي أي سوء فهم وُضعت لوحة لشخصين يعانقان بعضهما وعليها علامة خطأ كبيرة باللون الأحمر.

وكإجراء احترازي إضافي، قُلص عدد الوفود المشاركة في اجتماعات فيينا ومنع الصحفيون من دخول مقر ”أوبك“، وخارج المقر كان عدد الصحفيين الذين يتجمعون بشكل اعتيادي حول الوزراء وهم في طريقهم من وإلى الفنادق أقل من المعتاد بشكل ملحوظ.

وقبل دخول مقر المنظمة الأربعاء، جرى فحص درجة حرارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وعدد من وزراء ووفود ”أوبك“.

وقال مصدر من داخل المقر: ”إذا وصل أي شخص لمقر أوبك وكانت درجة حرارته أعلى من 37.5 درجة مئوية سيصدر إنذار“.

ولكن لم يلتزم جميع مسؤولي ”أوبك“ بالتوجيهات بعدم التلامس. فظهر الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في صور صدرت اليوم يصافح الوزير الروسي و النيجيري تيميبري سيلفا أمام الكاميرا، غير أن آخرين كانوا أكثر حذرا فقال مندوب لدى ”أوبك“ ”أبلغت الناس أنني لن أصافحهم“.