إيران تعتقل شخصا ادعى اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد (صورة)

أعلن نائب قائد قوات الشرطة الإيرانية لمكافحة جرائم الإنترنت بمحافظة فارس جنوب البلاد، العقيد رامين باشايي، الأربعاء، اعتقال شخص ادعى أنه تمكن من اكتشاف علاج لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال العقيد باشايي لوسائل إعلام إيرانية: إنه ”بعد تفشي فيروس كورونا، ادعى شخص في محافظة فارس جنوب البلاد، اكتشاف لقاح لهذا الفيروس، وقام ببيع عدد كبير من هذا الدواء عبر الفضاء الإلكتروني“.

وأضاف أن ”قيمة العلاج بلغت نحو 8 ملايين ريال وأكثر (60 دولارا تقريبا)، وقامت قوات من شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بتحديد مكانه ونشاط عمله واعتقاله، وتم تسليمه إلى السلطات القضائية“.

وأشار القائد في الشرطة الإيرانية إلى أن ”هناك فرقة عمل خاصة جرى تشكيلها لمراقبة الفضاء الإلكتروني في جميع المحافظات والمدن، لمنع بعض الأشخاص من استغلال الناس“، داعيا الإيرانيين إلى عدم الاستجابة للمحتالين في الفضاء الإلكتروني.

وكانت مواقع إخبارية وقنوات عبر ”تلغرام“ قد تناقلت اكتشاف علاج من الأعشاب لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 92 إيرانيا وإصابة العديد من الأشخاص.