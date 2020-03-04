ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 92 حالة

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 92 حالة، في ظل تزايد أعداد الإصابات في مختلف أقاليم البلاد.

ونقلت وكالة ”نادي الصحفيين الشبان“ الحكومية عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة، كيانوش جهانبور، قوله: ”تم تسجيل 586 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، ليصل عدد الإصابات في البلاد إلى 2922 حالة“.

وأشار جهانبور إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 92 شخصا، بعدما سجلت وزارة الصحة وفاة 15 حالة منذ أمس.

يأتي ذلك، في حين أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني الأربعاء عن تفشي فيروس كورونا في كل أقاليم إيران تقريبا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وتأتي إيران في المركز الثاني عالميا بعد الصين في عدد الوفيات بالفيروس، بعد ارتفاع عدد الإصابات التي وصلت إلى مسؤولين حكوميين، أبرزهم مستشار المرشد الأعلى مير محمدي، ونائبة الرئيس لشؤون الأسرة معصومة ابتكار.