صحيفة صينية تتسبب بقلق واسع حول إصابة إعلامي سعودي بفيروس ”كورونا“ (صورة)

طمأن الإعلامي السعودي البارز، مطر الأحمدي، زملاءه في العمل ومخالطيه، من مخاوف إصابته بفيروس كورونا بعدما ظهر في صورة حديثة يقرأ صحيفة صينية؛ ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنه سافر للصين وقد يكون مصابا بكورونا.

ويظهر في الصورة الأحمدي، وهو ممسك بعدد يوم أمس الثلاثاء من صحيفة ”الصين ديلي“ بنسختها الإنكليزية، في وقت تفرض فيه غالبية دول العالم قيودا على سفر مواطنيها إلى الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا أول مرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

لكن الإعلامي السعودي الذي تنقل في العمل بين العديد من القنوات والصحف والمجلات، سارع لتوضيح حقيقة الصورة لتهدئة المخاوف حول إمكانية كونه حاملا لفيروس كورونا، وقال إن الصورة في دبي وليس في الصين.

ونشر الأحمد الصورة على حسابه في تويتر، وكتب معلقا“الإخوان الأعزاء الذين وزعوا هذه الصورة، أقول لكم: لا داعي للخوف. صحيح أنه عدد اليوم من الصحيفة. صورتي في دبي وليست في بكين. دبي تسمح مشكورة بطباعة عدد كبير من الصحف بمختلف اللغات“.

الأخوان الأعزاء الذين وزعوا هذه الصورة، أقول لكم: لا داعي للخوف. صحيح انه عدد اليوم من الصحيفة. صورتي في دبي وليست في بكين.

دبي تسمح مشكورة بطباعة عدد كبير من الصحف بمختلف اللغات. pic.twitter.com/pcmCGPBgIQ — Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) March 3, 2020

وسجلت السعودية يوم الاثنين الماضي أول إصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين، فيما بلغ عدد الوفيات بالمرض أكثر من ثلاثة آلاف شخص في العالم من بين أكثر من مئة ألف أصيبوا به، وغالبيتهم في الصين.

واتخذت السعودية شأن غالبية دول العالم، إجراءات احترازية ووقائية لعدم تفشي المرض في البلاد، منها تقييد تأشيرات العمرة والسياحة وأوقفت بعض الفعاليات العامة، وفرضت إجراءات فحص طبي على الداخلين للمملكة من الخارج.