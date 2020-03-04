تعرف على ”خرافات“ شائعة عن مشاكل الخصوبة لدى الرجال

يجتهد كثير من الأزواج للبحث عن طرق مبتكرة للتغلب على مشاكل الخصوبة والإنجاب، غير أن الكثير من الطرق تستند إلى معلومات مغلوطة، وفقا لصحيفة ”تايمز اوف انديا“.

وقالت الصحيفة في تقرير: إن الكثير من المعلومات المتداولة عن الوقاية أو العلاج من مشاكل الخصوبة تحديدا لدى الرجال تعد ”خرافات“، ومن تلك:

السراويل الضيقة

من المعلومات المغلوطة والمتداولة حول خصوبة الرجال، أن ارتداء السراويل التحتية الضيقة تؤثر سلبًا على قدرة الرجل على الإنجاب، ولكن الخبراء أكدوا أن ذلك ليس صحيحا وأنه ليس هناك فرق بين السراويل التحتية الضيقة أو الواسعة.

عمر الرجل

من الخرافات أيضا، أنه مهما تقدم الرجل في العمر، لن تتأثر خصوبته وأنه يتميز بالقدرة على الإنجاب حتى إذا كان في الستينات أو السبعينات من العمر، وهذا ليس صحيحا، إذ أوضح الخبراء أن جودة الحيوانات المنوية تبدأ في الانخفاض بعد تجاوز الرجل سن الأربعين، وفي حين أن عملية الانخفاض تكون بطيئة وتدريجية، إلا أن العديد من الحالات الصحية يمكن أن تعيق إنتاج الحيوانات المنوية حتى في سن مبكرة.

العقم نفس الضعف الجنسي

عادة ما يتم الخلط بين العقم والضعف الجنسي، ولكنهما حالتان مختلفتان، إذ يشير العقم إلى عدم القدرة على الإنجاب ويرتبط أكثر بما يتعلق بالحيوانات المنوية، بينما يرتبط الضعف الجنسي بعدم القدرة على الوصول لحالة الانتصاب الطبيعية.

مكملات التستوستيرون تعزز الخصوبة

على عكس ما يشاع، لا تساعد مكملات التستوستيرون في تعزيز الخصوبة لدى الرجال، بل العكس تماما، إذ تساهم في عرقلة قدرة الجسم على إنتاج التستوستيرون طبيعيا.

ماذا عن العلاج؟

نادرا ما تصبح الحالة مستعصية، وفي معظم الحالات، يمكن علاج مشاكل الخصوبة من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة واستخدام الأدوية، كما قد يتم اللجوء إلى الجراحة وذلك بحسب حالة المريض.