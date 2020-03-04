”كورونا“ يواصل اجتياح كوريا الجنوبية.. والإصابات تتخطى الـ5 آلاف

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من أعلى عدد للإصابات؛ ما دفع رئيس البلاد إلى إعلان ”الحرب“ على المرض الذي يتفشى بسرعة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية إلى 5328 مصابا، وعدد الوفيات جراء الفيروس إلى 32 حالة وفاة، ليصبح التفشي هناك الأسوأ خارج الصين.

واعتذر الرئيس مون جيه-إن، أمس الثلاثاء، عن نقص كمامات الوجه، ووعد بدعم الشركات الصغيرة التي تضررت من الفيروس، في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وسجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية؛ ما دفعها لإلغاء عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية، ومددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.