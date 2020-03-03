حصيلة كورونا: 3168 وفاة و 92870 إصابة في 80 دولة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، الذي انتشر في 80 دولة حول العالم حتى مساء الثلاثاء، إلى 3168 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 92 ألفا و870 إصابة، وفق معلومات استنادا إلى إعلانات رسمية. وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس: 1 – البر الرئيسي للصين: 80152 إصابة توفى منها 2945 – هونج كونج (تتبع…