المغرب يلغي مجموعة من الأحداث الدولية بسبب فيروس كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قرر المغرب الثلاثاء، إلغاء مجموعة من الأحداث الرياضية الدولية والمعارض البارزة وذلك في إطار تدابير السلامة المتخذة لتفادي انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد. وهكذا فقد تقرر إلغاء منافسات ”الجائزة الكبرى للجيدو“ في العاصمة المغربية الرباط، وتأجيل ”طواف المغرب للدراجات“، وإلغاء الدورة العاشرة لمهرجان اللوز بمدينة تافراوت. والاثنين، قررت السلطات المغربية، إلغاء الدورة الـ15 للمعرض الدولي للفلاحة…