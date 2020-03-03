المغرب يلغي مجموعة من الأحداث الدولية بسبب فيروس كورونا

قرر المغرب الثلاثاء، إلغاء مجموعة من الأحداث الرياضية الدولية والمعارض البارزة وذلك في إطار تدابير السلامة المتخذة لتفادي انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.
وهكذا فقد تقرر إلغاء منافسات ”الجائزة الكبرى للجيدو“ في العاصمة المغربية الرباط، وتأجيل ”طواف المغرب للدراجات“، وإلغاء الدورة العاشرة لمهرجان اللوز بمدينة تافراوت.
والاثنين، قررت السلطات المغربية، إلغاء الدورة الـ15 للمعرض الدولي للفلاحة في مدينة مكناس والتي كانت مرتقبة شهر أبريل المقبل.
ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ”كورونا“، لمواطن مغربي يقيم في إيطاليا.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية للمصاب ”مستقرة ولا تدعو للقلق“، وأنه يوجد حاليًا تحت الرعاية الطبية في وحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء، إذ ”سيتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة“.
واستبعدت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق، انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد بشكل واسع في المملكة وذلك بعد تسجيل أول حالة.