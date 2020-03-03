5 أسباب لـ“حرقة المعدة“.. تعرف إليها وهذه طرق علاجها

حرقة المعدة هي انتقال حمض من المعدة إلى المريء، وتتميز بإحساس حارق خلف عظمة الصدر، ويمكن أن تستمر لبضع دقائق أو عدة ساعات.

وتشمل أعراض حرقة المعدة ألمًا في الصدر عند الانحناء أو الاستلقاء، وطعم حامض في الفم، وصعوبة في البلع، وإحساس بالتصاق الطعام في الصدر.

وذكر تقرير نشره موقع netdoctor أن هناك 5 أسباب لحدوث ذلك، وكيفية العلاج، وهي:

أولًا: تناول الطعام بشكل أكثر من اللازم

إن تناول الطعام حتى الشعور بالامتلاء بشكل أكثر من اللازم يضع ضغطًا على العضلة العاصرة المريئية السفلية، التي تحافظ على حامض المعدة في مكانه المناسب، وهذا يعني أنه يمكن أن يتسرب مرة أخرى إلى المريء (وهو معروف أيضًا باسم حمض الجزر) ويهيج البطانة الحساسة، مما يتسبب في إحساس حارق يعرف باسم ”حرقة المعدة“.

ولعلاج ذلك يمكن أن تتناول الطعام ببطء أكبر واستخدام أطباق أصغر للتحكم في تناول الطعام، وقد يستغرق ذلك 20 دقيقة حتى تمتلئ معدتك، لذلك قد يساعدك استغراق وقت والاستمتاع بالغذاء على تناول كميات أقل من الطعام.

ثانيًا: تناول الطعام في وقت متأخر جدًا

إن تناول الطعام في وقت متأخر جدًا يسبب خطورة كبيرة لأنه عند الاستلقاء يكون الحمض أفقيًا، وبالتالي يمكن أن يتسرب بسهولة أكثر من معدتك إلى المريء، لذا فإن الهضم أثناء الاستلقاء يمكن أن يسهم في حرقة المعدة.

لذا يجب تجنب تناول الطعام في غضون ثلاث ساعات قبل النوم، لإعطاء معدتك المزيد من الوقت لتفريغ نفسها، واقترحت هيئة الصحة الوطنية البريطانية أيضًا رفع الجزء العلوي من المرتبة بنسبة 10 إلى 20 سم، بحيث يكون صدرك أعلى من مستوى خصرك، مما يساعد الجاذبية في أداء وظيفتها.

ثالثًا: تناول الأطعمة والمشروبات ”الخاطئة“

تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات الخاطئة في حدوث حرقة المعدة، مثل القهوة والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الغنية بالتوابل.

لذا احتفظ بمذكرة للطعام، لملاحظة ما تأكله ومتى وما إذا كان يسبب أي أعراض، وبذلك يمكنك معرفة ما يجب تجنبه في المستقبل.

رابعًا: الملابس الضيقة

يمكن للملابس الضيقة أن تضغط على البطن حتى إنه في بعض الأحيان قد تضطر إلى فك بعض أزرار ملابسك بعد تناول وجبة كبيرة، والتي يمكن أن تجبر حمض المعدة مجددًا على التحرك بطريقة خاطئة.

لذا إذا كنت تعاني من حرقة فإنك قد ترغب في التخلص من الجينز والأحزمة وحتى الملابس الداخلية الضيقة حول الخصر.

خامسًا: أسلوب الحياة

إن زيادة الوزن والتدخين وحتى الإجهاد أو القلق يمكن أن تسبب أو تزيد أو تفاقم من حرقة المعدة، لذا فإنك قد تحتاج لتغيير أسلوب حياتك، وهو قد يستغرق بعض الوقت إلى جانب قوة الإرادة.