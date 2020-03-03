إصابة رئيس أكبر مؤسسة إيرانية تابعة لخامنئي بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن برويز فتاح رئيس“مؤسسة المستضعفين“ والتي تعد أساس إمبراطورية أعمال المرشد الإيراني علي خامنئي، أصيب بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب عددًا كبيرًا من المسؤولين الإيرانيين.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، أن“رئيس مؤسسة المستضعفين برويز فتاح، أُصيب، يوم أمس الإثنين، بفيروس كورونا المستجد“.

وتعد مؤسسة المستضعفين، ثاني أكبر مؤسسة تجارية في إيران، حيث تأسست العام 1979، وفي منتصف شهر آب/أغسطس من العام 2019، عين خامنئي، فتاح رئيسًا للمؤسسة.

وبرويز فتاح هو حليف ومقرب من الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، ويبلغ من العمر 59 عامًا، وانضم للحرس الثوري الإيراني في العام 1980 مباشرة بعد اندلاع الحرب مع العراق.

وصعد نجم ”فتاح“ بوتيرة متسارعة ليصل إلى منصب قيادي في الحرس، وتولى منصب المدير المالي لمجموعة خاتم الأنبياء التابعة للحرس، والتي تشارك في البرامج النووية والصاروخية لإيران.