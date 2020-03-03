 الجزائر تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

الجزائر تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، وجود ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي من أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس في البلاد إلى ثمانية أشخاص.

وأضافت الوزارة في بيان أن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي.

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