الجزائر تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، وجود ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي من أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس في البلاد إلى ثمانية أشخاص.

وأضافت الوزارة في بيان أن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي.