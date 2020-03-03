أمريكا.. مخاوف من انتقال ”كورونا“ إلى بنس وأعضاء في البنتاغون

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء من وزارة الدفاع (البنتاغون)، بعد زيارتهم أكاديمية عسكرية في ولاية فلوريدا، كان من بين طلابها مصاب بالفيروس.

وأعلنت أكاديمية ساراسوتا العسكرية في فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، في بيان أمس الإثنين، أن أحد طلابها ووالدته تم وضعهما قيد الحجر الصحي، بدءًا من اليوم، على خلفية إصابتهما بكورونا، بحسب ما نقلته مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية الأسبوعية.

وأضافت أن تشخيص إصابة الطالب بكورونا، جاء بعد أيام من مخالطته أعضاء من البنتاغون كانوا برفقة نائب الرئيس، في زيارة أجراها منذ أيام إلى المدرسة.

كما أشارت إلى أن الطالب“لم تكن تظهر عليه أي أعراض إثر إصابته بكورونا“، وكان متواجدًا في المدرسة خلال زيارة بنس، لكنه لم يصافحه باليد، على غرار زملاء آخرين له.

غير أن المديرة التنفيذية للمدرسة، كريستينا باومان، طالبت بفرض حجر صحي ”على كل شخص تواصل مع المصابين الإثنين، كإجراء احترازي“، بحسب المصدر ذاته.

وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 كانون أول/ديسمبر 2019، وانتشر لاحقًا في 77 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب بحالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.