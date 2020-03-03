تونس.. أطباء مستشفى استقبل أول إصابة بكورونا يحتجون على نقص معدات طبية (فيديو)

نظم أطباء وممرضون في مستشفى بمدينة سوسة التونسية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية بعد استقبال أول مصاب بفيروس كورونا، ولوحوا بتنفيذ تحرك احتجاجي جديد، الأربعاء، في حال لم يتم جلب المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وعبر المحتجون بمستشفى ”فرحات حشاد“ عن غضبهم من استقبال المستشفى لعدد كبير من المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس من مختلف محافظات البلاد، إضافة إلى النقص في المعدّات اللازمة للوقاية من الفيروس، ومن خطر انتقاله إلى مختلف الأقسام الطبية والإدارية.

وقال متحدث باسم العاملين لإذاعة ”جوهرة“ الخاصة، التي تبث من مدينة سوسة: ”تحدثنا مع إدارة المستشفى وتعهدت بتوفير المعدات اللازمة من كمامات ووسائل التنظيف المعقمة ومناديل خاصة؛ لحماية الأعوان من الأمراض المعدية داخل الأقسام“.

وأضاف: ”كنا نتوقع قبول حالات مصابة منذ فترة، ولا أفهم سبب أننا لم نعد ما يلزم لمثل هذا الموقف، ولماذا الانتظار حتى آخر لحظة لتدارك النقص؟ المشكلة ليست في المريض لكن في وسائل الحماية“.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت الإثنين، تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى مواطن عائد من إيطاليا عبر باخرة كانت تقل 254 مسافرا.

وقالت مسؤولة طبية في مؤتمر صحفي، إن الفرق الطبية ستقوم بالتقصي حول جميع الراكبين في الباخرة عبر إخضاعهم للحجر الصحي لأسبوعين، طيلة فترة حضانة الفيروس، في حال تم التقاطه.

من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي للصحة بمحافظة سوسة الساحلية، سامي الرقيق، أن ”المواطن القادم من إيطاليا المصاب بكورونا’ وصل للمستشفى الجامعي فرحات حشاد، فجر الثلاثاء، وتم وضعه في قسم الأمراض الجرثومية بالمستشفى“، مضيفا أن ”المريض حالته مستقرة وحرارته عادية ولا يشتكي من ضيق التنفس والسعال، وسيغادر المستشفى في غضون أسبوعين“.

من جانبه، رجح المدير العام للرعاية الصحية الأساسية، شكري بن حمودة، إمكانية تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في تونس، بعد تسجيل أول حالة لتونسي عائد من إيطاليا يبلغ من العمر 40 سنة.

وقال بن حمودة لوكالة الأنباء الرسمية، إن الفرق الطبية تتواصل يوميا عبر الهاتف مع المسافرين الوافدين من المناطق التي تشهد تفشي الفيروس، وقد وسعت دائرة المراقبة لتشمل جميع المحيطين بهم، من أفراد عائلاتهم ومرافقيهم، في إجراء يهدف إلى تعزيز الوقاية من تسرّب الفيروس.

وأكد أن المستشفيات العمومية يتوفر فيها كميات كافية من الأدوية لعلاج الأعراض العادية التي تصيب نسبة 90% من حالات وباء الكورونا، في حين يتوفر دواء خاص لعلاج المرضى في العناية المركزة ولا يتم صرفه إلا بوصفة طبية.

وشدد على ضرورة عزل المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس، وعدم الاختلاط مع أي من أقاربهم، والمكوث في غرفهم الخاصة مع طلب الأكل جاهزا إلى بيوتهم وتعقيم أماكن وغرف نومهم عدة مرات باليوم، ثم طلب الإسعاف الطبي من أجل إجراء الفحوص والتحاليل؛ قصد التأكد من احتمال الإصابة بالفيروس من عدمه.

وأوضح بن حمودة أن خطورة الفيروس تكمن فقط في سرعة انتشاره، مبينا أن تونس توفر كميات من دواء مضاد للالتهاب، من شأنه أن يخفف من أعراض هذا الفيروس، المتمثلة أساسا في ارتفاع درجة الحرارة.