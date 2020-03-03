محمد الحياري.. أول مصاب بفيروس كورونا في الأردن يروي تفاصيل إصابته (مقطع صوتي)

روى محمد الحياري، أول مصاب بفيروس كورونا في الأردن، تفاصيل إصابته وتطورات حالته الصحية.

وقال الحياري في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ إن الفيروس انتقل إليه أثناء تواجده في إيطاليا في زيارة بدأت مطلع الشهر الماضي، ومن ثم عاد إلى الأردن دون أن تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف أن الأعراض بدأت تظهر عليه بعد 10 أيام من عودته إلى الأردن، منتصف فبراير، لتقوم وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة والتي أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح أنه عانى من ضيق في التنفس وحرارة في الجسم وإرهاق، مؤكدا أن وضعه الصحي يتحسن.

وأشار إلى أن زميله الذي سافر معه إلى إيطاليا لم يصب بالمرض رغم تواجده برفقته طوال فترة السفر، لكنه لفت إلى أنه تم الحجر عليه.

وأكد أنه تم وضعه في منطقة عزل كامل، ولا يرى أحدا باستثناء الأطباء الذين يتابعون صحته، والذين يرتدون البدلات الخاصة.