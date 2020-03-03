السعودية .. إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية لمواجهة ”كورونا“

اتخذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية؛ للحد من دخول الأسخاص الذين زاروا دولا موبوءة بفيروس كورونا الجديد ”كوفيد 19“ إلى أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن الإجراءات تهدف إلى الحد من دخول الأشخاص الذين زاروا دولا موبوءة من دخول أراضي المملكة أثناء فترة حضانة الفيروس أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية.

وتنفيذا للإجراءات الإضافية، بحسب المصدر، تقوم الجهات الأمنية بالتنسيق الفوري مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول، وفقا للإجراءات الإضافية الجديدة.

وتتمثل الإجراءات الجديدة بإشعار السلطات السعودية عند المنفذ الحدودي في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطنا سعوديا أو مقيما فيها، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادما إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج، خلال الـ14 يوما الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

كما تضمنت الإجراءات عدم السماح للشخص القادم من دخول أراضي المملكة في حال كان القادم مواطنا لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيما فيها أو مارا بها، إلا بعد مضي 14 يوما متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

وتطبيقا لتلك الإجراءات، تقوم الجهات الأمنية في المملكة، كل فيما يخصه، بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.