إيران تمنح عدد من السجناء تصاريح خروج لتفادي كورونا

كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين اسماعيلي، عن قرارات جديدة تتخذها سلطات القضاء تجاه السجناء في خضم مساعي تفادي تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الذي يشهد انتشارًا واسعًا في أغلب أرجاء البلاد.

وقال اسماعيلي، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي ”في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا أصدرت السلطات القضائية قرار بمنح تصريح خروج لعدد من السجناء لتلقي الرعاية الصحية كما قررت الحد من إيفاد سجناء جدد إلى السجون وتأجيل تنفيذ أحكامهم إلى الشهور القادمة“.

وأضاف ”بلغ عدد السجناء الذين حصلوا على تصاريح خروج أكثر من 54 ألف سجين حيث خضعوا للرعاية الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، فيما تعمل السلطات على منح تصاريح خروج لعدد آخر من السجناء خلال الأيام القادمة“.

وأشار المتحدث باسم القضاء الإيراني إلى أننا شهدها خلال هذا الأسبوع تراجعًا في أعداد السجناء الذين يدخلون للسجون إلى نسبة 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي وفق ما نقل عنه موقع ”تابناك“ الإخباري المحلي.

يأتي ذلك في ظل تقارير لجمعيات حقوقية ونشطاء إيرانيين تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في عدد من السجون، حيث أُصيب وتوفى عدد من السجناء بالفيروس في ظل تكتم السلطات وفق ما أكده نشطاء في حقوق الإنسان.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا، حيث سجلت البلاد أعداد مرتفعة للمصابين والمتوفين بالفيروس وضعتها في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين بؤرة ظهور وتفشي المرض في العالم.