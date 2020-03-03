وفاة مستشار رئيس السلطة القضائية في إيران وإصابة رجل دين بارز بفيروس ”كورونا“

توفى مستشار رئيس السلطة القضائية في إيران ”أحمد تويسركاني“، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية محلية.

وقال موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، إن ”أحمد تويسركاني مستشار رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، توفى صباح اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا“، مبينا أن ”تويسركاني كان يعاني سابقا من مشاكل في القلب“.

وفي سياق متصل، كشف الموقع عن إصابة رجل الدين علي رضا بناهيان رئيس مؤسسة فكرية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ناقلا عن الصحفي مسعود رفيعي طالقاني، قوله إن ”الشيخ بناهيان أصيب بفيروس كورونا“.

من جهته، أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77 ضحية.

وقال رئيسي، في تصريح نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع أيضا إلى 2336 إصابة.