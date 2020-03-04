تقرير: إصابة نائب الرئيس الإيراني بفيروس ”كورونا‎‎“

أفاد موقع ”إيران واير“ المعارض، اليوم الأربعاء بإصابة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يخضع للحجر الصحي في منزله منذ عدة أيام.

ونقل الموقع عن مصدر وصفه بـ ”المطلع“، أن جهانغيري يخضع للحجر الصحي تحت إشراف فريق طبي متخصص في منزله بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن أعراض فيروس كورونا ظهرت على نائب الرئيس الإيراني منذ الجمعة الماضية، بعد انتهاء جلسة خاصة عُقدت في وزارة الصحة لمناقشة مكافحة فيروس كورونا، حيث نُقل بعدها إلى منزله حيث يخضع وأسرته للحجر الصحي.

ولفت التقرير إلى أن هذه الجلسة حضرها عدد من أبرز المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزراء العلوم، والدفاع والاتصالات والنقل والتربية والتعليم والمتحدث باسم الحكومة وغيرهم من المسؤولين وحتى جملة من القادة العسكريين.

وتابع تقرير ”إيران واير“ نقلًا عن المصدر أن جهانغيري طلب من الحاضرين ترك الجلسة عدا عدد من المسؤولين من بينهم وزير الصحة، حتى خرج نائب الرئيس الإيراني من الجلسة بصحبة عدة أشخاص ومنذ هذه اللحظة يخضع للحجر الصحي في منزله.

ونوه المصدر بأن مسؤولي الحكومة الإيرانية عملوا على إخفاء نشر أي معلومات أو أنباء للرأي العام، عن إصابة نائب روحاني بالفيروس ولذلك استعانوا بفريق طبي متخصص يشرف على علاج جهانغيري في منزله.

وأشار التقرير، إلى أن عددا من المسؤولين بالحكومة الإيرانية لم يظهروا في أي محفل أو لقاء رسمي منذ الجلسة المذكورة، في ظل أنباء عن خضوعهم للفحوصات حول ما إذا كانوا أُصيبوا بفيروس كورونا.